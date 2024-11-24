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Türkiye
TRT Haber 24.11.2024 11:04

Bakan Uraloğlu: Yusufeli yollarını 2 yılda 929 bin araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Yolları’nı 2 yılda 929 bin aracın kullandığını duyurarak, "69,2 kilometre uzunlukta inşa edilen projemiz 39 tünel, 19 köprü ve viyadük ile hizmet veriyor" dedi.

Bakan Uraloğlu: Yusufeli yollarını 2 yılda 929 bin araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakanlık olarak Yusufeli Barajı kapsamında; mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayan bağlantı yollarını inşa ettik. Bu projemiz Bakanlığımızın Karadeniz Bölgesindeki en büyük projeleri arasında yer alıyor. Yusufeli Yolları'nı 2022’de baraj ile birlikte hizmete açmıştık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Yusufeli yollarını 2 yılda 929 bin araç kullandı

Yusufeli yolları’nı 2 yılda 929 bin araç kullandı

Yusufeli Yolları’nı 2 yılda 929 bin aracın kullandığını bildiren Uraloğlu, “Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını arttırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli Yolları, Artvin’i Erzurum’a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor.” dedi.

Bakan Uraloğlu: Yusufeli yollarını 2 yılda 929 bin araç kullandı

Yusufeli yolları 39 tünel, 19 köprü ve viyadük ile hizmet Veriyor

Yusufeli Barajı kapsamında bir bölümü sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlanabilmesi için inşa edilen Yusufeli Yolları’nın bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor.” şeklinde konuştu.

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Abdulkadir Uraloğlu Sahil Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yusufeli Barajı
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