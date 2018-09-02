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Bakan Soylu'dan şehit er İsa Erçetin'in ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Şemdinli Samanlı Köyü’nde 28 Ağustos’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan er İsa Erçetin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Hakkari Şemdinli'de şehit olan er İsa Erçetin'in İstanbul Bayrampaşa'daki evinin bulunduğu sokakta kurulan taziye çadırını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Soylu, şehit İsa Erçetin’in babası Yusuf Erçetin’e Kuran-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Burada şehit için dua edildi.

Taziye ziyareti sırasında kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, şehitlik mertebesinin büyük bir şeref olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında Bakan Soylu'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: şemdinli, Şehit er İsa Erçetin, İstanbul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari
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