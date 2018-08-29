Şehit askerler Osman Karağlı ve İsa Erçetin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Şemdinli'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Konya Havalimanı'ndan alınan cenazesi karayoluyla Beyhekim Devlet Hastanesi morguna, oradan da helallik alınmak üzere Karaali mahallesindeki babaevine götürüldü. Burada şehidin ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Karağlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle merkezindeki meydana götürüldü.

Anne Ayşe ve oğluyla aynı adı taşıyan baba Osman Karağlı, meydanda şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Gülay Samancı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Karağlı'nın, çiftçilik yapan babasının hasadına yardım etmek için 10 gün önce izne gittiği ve bayramın bir kısmını ailesiyle geçirdiği öğrenildi.

Şehit Piyade Er İsa Erçetin, İstanbul'da toprağa verildi

Şehit Piyade Er İsa Erçetin için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutunun başında askerler nöbet tuttu.

Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına alındı.

Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari Şemdinli'de devrilen askeri araçtaki 2 asker şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA