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YTB'nin "Cep Rehberi"nde sınır kapılarından canlı yayın

YTB'nin ücretsiz akıllı telefon uygulaması "YTB Cep Rehberi" ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'deki kamu hizmetlerinden nasıl yararlanabileceklerini öğrenebilecek.

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YTBnin &quot;Cep Rehberi&quot;nde sınır kapılarından canlı yayın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) akıllı telefon uygulaması "YTB Cep Rehberi", yurt dışında yaşayan vatandaşlara Türkiye'deki kamu hizmetlerinden nasıl yararlanılacağını öğrenme ve yola çıkmadan önce canlı yayın ile Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Dereköy ve Pazarkule kara sınır kapılarının güncel durumunu görme fırsatı sunuyor.

YTB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, "Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar İçin Cep Rehberi", yurt dışında yaşayan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve Türkiye'deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanmalarını sağlamak için ilk kez 2011 yılında hizmete sunuldu.

Temel 18 başlık yer alıyor 

Başkanlığın resmi internet sitesi "www.ytb.gov.tr" üzerinden yayımlanan "Cep Rehberi"nin içeriği her yıl güncellendi ve mobil uygulaması hazırlandı.

Vatandaşların PlayStore ve AppleStore'da ücretsiz akıllı cihaz uygulaması olarak erişebileceği rehberde pasaport işlemleri, gümrük, trafik, sağlık ve sosyal güvenlik, eğitim, gençlik, askerlik, vergi, tapu işlemleri ve nüfus işlemleri gibi temel 18 başlık yer alıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve mavi kart sahiplerinin Türkiye'deki iş ve işlemleri hangi kamu kurumu nezdinde, hangi belgelerle ve ne şekilde yapabileceklerini gösteren bir kitapçığın yer aldığı "Cep Rehberi"nde, söz konusu işlemlere ilişkin soru ve cevaplar ile ilgili birimlerin iletişim bilgileri ve adresleri de var.

Canlı yayın bölümü eklendi 

Rehberin akıllı cihaz uygulamasına bu yıl yapılan güncelleme ile Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Dereköy ve Pazarkule kara sınır kapılarının güncel durumunu gösteren canlı yayın bölümü de eklendi.

Uygulama ile Türkiye'ye araçlarıyla gelen veya Türkiye'den ayrılan yurt dışında yaşayan vatandaşların ve mavi kart sahiplerinin sınır yoğunluğunu takip edebilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, ytb cep rehberi
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