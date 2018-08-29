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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 220 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İran'dan yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucuyu Avrupa ülkelerine sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kişileri Van'dan itibaren takibe alan ekipler, 25 Ağustos'ta Esenyurt'taki bir rezidansa operasyon düzenledi.

Evde ve bina önünde park halindeki otomobilde yapılan aramada, 220 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul, esenyurt
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