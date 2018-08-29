Kilis'teki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı

Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Afrin-Şimşek, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncüpınar İnanlı ve Yalçın Nane-Ermiş, Şehit Mehmet, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf hudut karakolları bölgesi ile Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesindeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının, 11 Eylül saat 17.00'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA