Marmaralı balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır

Marmaralı balıkçılar, 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrasında ekmek teknelerinin bakımını yaptı, yıpranmış ağlarını tamir etti.

Eylül ayının başında başlayacak avlanma sezonuna sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan tayfalar, ağlarını tekrar denize atacakları günü iple çekiyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, tayfaların son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını, 31 Ağustos gecesi yeni sezonu açacaklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların yeni sezonu dört gözle beklediğini belirterek, "Balıkçı arkadaşlarımız yasak boyunca tekne ve ağ bakımlarını yaparak yeni sezonu umutla bekledi. İnşallah birkaç gün sonra yeniden mavi sulara açılacağız. Yeni sezon öncesinde özellikle palamudun bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Balık bol olursa hem balıkçının yüzü güler hem de vatandaşlarımız ucuz balık yer" dedi.

"Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de, yeni sezondan umutlu olduklarını, palamudun bu yıl bol olacağını aktardı.

Şeremet, yeni sezon için bütün hazırlıklarını yaptıklarını ve dört gözle mavi sulara açılacakları günü beklediklerini anlatarak, "Av yasağı başladıktan sonra gemilerimizi bağladık. Hem gemilerimizin bakımını hem de yırtık olan ağlarımızın tamirini yaptık. Ümitle hazırlıklarımızı yaparak yeni sezona için hazırlandık. Bu yıl daha bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Palamut ve hamsi bereketli gözüküyor"

Geçen yılın balıkçılar için verimli geçmediğini hatırlatan Şeremet, şunları söyledi:

"Biz bol balık tutarsak halkımız da ucuza balık yer. Bütün eksiklerimizi tamamladık. Ağlarımızı gemiye çekip denize açılmak için bekleyeceğiz. İnşallah 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyeceğiz. Bu yıl istavrit biraz az olacak gibi görünüyor. Bu yıl palamut ve hamsi bereketli gözüküyor. İstavritin az olma ihtimali bizi korkutuyor. İnşallah yanılıyoruzdur, denize çıkınca durum değişir. İstavrit olmazsa çarkımızı hamsi, palamut ve çinekopa çevireceğiz."

Kaynak: AA