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PTT'den Zafer Bayramı anma pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından bastırılan "Zafer Bayramı" konulu anma pulu, 30 Ağustos Perşembe günü tedavüle çıkarılacak.

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PTTden Zafer Bayramı anma pulu

Türk milletinin istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak büyük bir zafer elde ettiği 30 Ağustos 1922, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından bastırılan anma puluyla bir kez daha ölümsüzleştirildi.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Zafer Bayramı" konulu anma pulu 2 lira, pula ait ilk gün zarfı 3 lira, anma bloğunun yer aldığı portföy ise 12,5 lira bedelle yarın PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

PTT Merkez Müdürlüğü'nde ilk gün damgası

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ankara Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü'nde "Zafer Bayramı 30.08.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: zafer bayramı, PTT, anma pulu
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