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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 17'si yakalandı.

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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı

11 ilde Ankara merkezli FETÖ operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri tespit edilen 9'u askeri sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında FETÖ terör örgütü ile irtibatlı 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ve asker şahıslar tespit edildi.

17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerden 2 si aktif görevde olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, fetö, ankara
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