Kampanyalı konut satışları başladı

Konutta büyük indirim kampanyasında satışa sunulan evler hem tasarım hem de güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

TRT Haber, kampanyalı konut satışına katılan o dairelerden birini görüntüledi.

Konutlarda birinci sınıf yerli üretim malzemeler kullanılıyor.

Mutfak ve banyoda öncelik tasarruf

Dairelerde, aydınlatmadan yalıtıma ve güvenliğe kadar her ayrıntı düşünülmüş. Olası yangın durumunda dedektör var. Ayrıca camlar da ısı ve güneş kontrol kaplamalı yani ortamdaki ısı kontrol ediliyor. Evin mutfağında su tasarruflu bataryalar kullanılıyor. Böylece hem su boşa akmıyor hem de daha az fatura geliyor. Sadece mutfakta değil banyoda da öncelik tasarruf. Banyodaki musluktan akan sular bir depoda birikip arıtıldıktan sonra bahçe sulamasında kullanılıyor.

Kapılara hırsız sensörü

Evde konforun yanı sıra güvenlik de oldukça önem taşıyor. Evin giriş kapısında sağlam bir çelik kapı var. Bunu diğer kapılardan ayıran özellik ise hırsız sensörü. Ev sahibi evde yokken kapı zorlanırsa cep telefonuna uyarı mesajı gidiyor.

Konutların otoparklarında elektrikli şart üniteleri, bay bayan fitness, sauna, buhar odası, havuzlar da bulunuyor.

Konut projelerinde ayrıca çocuk parkları, spor alanları ve 40 metrekare peyzaj alanı da mevcut.

2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak satışa sunulan evlerin fiyatları, konutun projesi ve konumuna göre değişiyor.

Kaynak: TRT Haber