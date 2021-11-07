Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İyi Parti Şehit Süleyman Soylu
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