Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 00:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da, trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Dağkent kavşağında meydana geldi.
Mudurnu ilçesindeki traktör kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can E. D. yönetimindeki ambulans, Dağkent kavşağında İlayda G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın ardından savrulan ambulans, refüj ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:33
- 00:24
- 00:04
- 00:08
- 23:55
Sıradaki Haber
Şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz