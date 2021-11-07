Kaza, D-100 karayolu Dağkent kavşağında meydana geldi.

Mudurnu ilçesindeki traktör kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can E. D. yönetimindeki ambulans, Dağkent kavşağında İlayda G.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan ambulans, refüj ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.