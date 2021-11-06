Kırıkkale´de gece saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte sis, yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri karayollarında etkili oldu.

Kırıkkale’de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ahmet Kavaklı aktardı. pic.twitter.com/x2Zxm6p1iw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2021

Görüş mesafesi 3 metreye düştü

Görüş mesafesinin neredeyse 3 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi etkilendiği için çoğu sürücü, farlarını yakarak karayolunda ilerledi.

Polis ekipleri de önemli kavşaklarda tepe lambalarını yakarak sürücülerin güvenli geçişlerine yardımcı oldu.