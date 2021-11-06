Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da terör propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan ile ilgili paylaşım yaptı.
Bunun üzerine Kutum, ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından Kutum, adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Elazığ
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