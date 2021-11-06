Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan ile ilgili paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Kutum, ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Kutum, adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.