Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 tüp, 50 kilogram gübre ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu düzenlendi.
Kent kırsalındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü 4 mutfak ve bir piknik tüpü, bir plastik bidon, 200 metre kablo, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: Adıyaman Terörle Mücadele Terör Örgütü
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