Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.
Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Son Haberler
- 22:23
- 21:57
- 21:49
- 21:38
- 21:30
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz