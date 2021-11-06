Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Altınova Mahallesi açıklarında can salı ve lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Balıkesir
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