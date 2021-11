Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılışında, siyasi ilişkilerinin çok iyi olduğu Sri Lanka'yla, ekonomi, kültür ve eğitim gibi birçok alanda ikili ilişkileri daha da geliştirme potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Diplomatik temasların Osmanlı'nın 1864'te fahri konsolosluk açmasıyla başladığını belirten Çavuşoğlu, "Yani fahri konsolosluk görevinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için de bu örneği vermek istedim. Bugün Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın adını taşıyan caddenin geçmişi de o zamanlara dayanıyor. 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir" diye konuştu.

Fiziki mesafenin Sri Lanka ile dostluklarına hiçbir zaman engel olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra da ilişkilerin gelişmesinde bir engel olmayacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2004'teki tsunami felaketinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sri Lanka ziyareti ve Türk milletinin hassasiyetinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ivme kazandırdığını hatırlattı.

"Asya ile bu bütüncül yaklaşımla her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz"

Kendisinin de 2016'da bu ülkeyi ziyaret ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ziyaretim son derece verimli geçmişti ve Sri Lanka'nın içinden geçtiği değişik süreçlerde, terör saldırısı dahil her zaman dayanışmamızı gösterdik. En son Sri Lanka Dışişleri Bakanı mevkidaşım ve dostum Gamini Lakshman Peiris ile New York'ta Türkevi'nde görüşme imkanımız oldu. Gayet samimi bir ortamda ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi görüştük. Tüm bu geçmişten sonra tabii 2012'de Sri Lanka Ankara'da Büyükelçilik açtı, hemen biz de karşılığını verdik. 2013'te Kolombo'da Büyükelçiliğimiz faaliyete geçti. 2019'da başlattığımız yeniden Asya inisiyatifimizle beraber Sri Lanka ve Asya ülkelerine bütüncül bir anlayışla tekrar geri döndük. Bazıları, 'Biz Asya'da daha ilk defa mı bulunuyoruz?' diye soruyor. Hayır öyle değil, bizim köklerimiz Asya'da. Biz gelişen ve dünyanın ekonomik gücünün merkezi haline gelen Asya ile bu bütüncül yaklaşımla her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz ve Sri Lanka bu ülkelerden bir tanesi."

İki ülke arasındaki ticaret hacmi artırılacak

İki ülke arasında başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere ekonomi ve diplomasiye önem verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ticaret hacmimizi 500 milyon dolara çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Bu iki ülkenin potansiyelini esasen yansıtacak bir rakam da değil ama elimizdeki rakamlar ortada bugün bu yılın ilk yarısında 101 milyon dolar olmuş, yaklaşık 102 milyon dolar. Bu sene 200 milyon dolara çıkacak. O yüzden 500 milyon hedefi koyduk ama 1 milyar dolara çıkabilecek bir potansiyelimiz var. Ticaretimize baktığımız zaman özellikle Sri Lanka'nın Türkiye'ye ihraç ettiği ürünlere baktığımız zaman en önemli kalem çay. Biz de bir çay üreticisiyiz ve çayımızın kalitesi de çok iyi, ihracat da ediyoruz ama üretim ve tüketim arasında da bir açık var ama Sri Lanka gibi dost ülkelerle bu açığı kapatıyoruz."

Çavuşoğlu, sadece bir ürüne veya birkaç ürüne bağlı olarak ekonomik ilişkileri sürdüremeyeceklerini, o nedenle bunu çeşitlendirmek gerektiğini bildirdi.

İnşaat, sağlık ve turizmin de ekonomik ilişkilerle ön plana çıkması gereken sektörlerden bazıları olduğuna değinen Çavuşoğlu, ekonomi, kültür, eğitim ve diplomasinin tüm dünyada önem kazandığını söyledi.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen ile Sri Lanka Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı gerçekleştirildi.