Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler aktardı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."