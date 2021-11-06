Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Otomobili TOGG için test süreçleri devam ediyor
[Fotoğraf: TOGG]
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde deneme süreci devam ediyor. TOGG, yapılan testlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler aktardı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/7tU6DsNfxL— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 6, 2021
Etiketler: Sosyal Medya TOGG
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