Engin K.'nin kullandığı 3 tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Sümbültepe-Karakılınçlı yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Kamuran E. ve 2 çocuğu, hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.