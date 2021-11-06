Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrikli bisiklet şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şarampole devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Engin K.'nin kullandığı 3 tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Sümbültepe-Karakılınçlı yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Kamuran E. ve 2 çocuğu, hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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