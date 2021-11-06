Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ayşe teyze Mehmetçik'e ördüğü yün çoraplarla yürekleri de ısıttı
[Fotoğraf: AA]
Tokat Niksar’da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe Çakan, Suriye’ye gidecek Mehmetçik için ördüğü çoraplarla yürekleri ısıttı. "Ben yetim ve öksüz büyüdüm. Elimden geleni sizin için yapacağım" dedi.
İlçeye bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezini arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çakan'ı evinde ziyaret etti. Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.
Çakan, "Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vadettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun" dedi.
Askerler de komandoların yakın zamanda Suriye'de görev alacağını belirterek Çakan'ın elini öperek teşekkür etti.
Etiketler: Tokat
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