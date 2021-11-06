Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 22:23
- 21:57
- 21:49
- 21:38
- 21:30
Sıradaki Haber
Balıkesir açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz