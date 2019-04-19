Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Çorlu'da bir lisenin öğrencilerinin kanseri yenen coğrafya öğretmenleri Muharrem Poyrazoğlu'nu balonlarla süsledikleri okul koridorunda konfetilerle coşkuyla karşılamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Tekirdağ'dan gelen bu güzel görüntüyü izleyip de huzur bulmamak mümkün mü...

Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'ndeki güzel yürekli çocuklarımın gözlerinden öpüyorum.

Sağlığına ve evlatlarına kavuşan Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, “Evine Hoş Geldin”... pic.twitter.com/DdOjFweMwG — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 19 Nisan 2019

“Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, evine hoş geldin”

Paylaşımında bu karşılamanın görüntülerine yer veren Selçuk, "Tekirdağ'dan gelen bu güzel görüntüyü izleyip de huzur bulmamak mümkün mü? Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'ndeki güzel yürekli çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Sağlığına ve evlatlarına kavuşan Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, evine hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA