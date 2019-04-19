Türkiye

Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu

19 Nisan 2019 Cuma 14:53 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 15:53

Antalya'da bir otomobilin kavşakta çarptığı aracın sürücüsü, kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir tabelaya çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erkan Yaşar yönetimindeki otomobil, Mehmet Ay’ın kullandığı ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır’ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpışma sırasında sürücü Erkan Yaşar'ın panikle fren yerine gaza basmasıyla otomobil önce yanındaki bir araca çarptı. Ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü. Kaynak: İHA Etiketler: kaza antalya

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