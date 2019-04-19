Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erkan Yaşar yönetimindeki otomobil, Mehmet Ay’ın kullandığı ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır’ın kullandığı otomobile çarptı.
Çarpışma sırasında sürücü Erkan Yaşar'ın panikle fren yerine gaza basmasıyla otomobil önce yanındaki bir araca çarptı. Ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü.
Kaynak: İHA