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Bakan Selçuk, Suriyeli öğrencilerden "Türkiyem" şarkısını dinledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da eğitim gören Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi. Selçuk, Suriyeli öğrencilerden "Türkiyem" şarkısını dinledi.

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Bakan Selçuk, Suriyeli öğrencilerden &quot;Türkiyem&quot; şarkısını dinledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak amacıyla gittiği Şanlıurfa'da, Türkiye-Kuveyt iş birliğiyle merkez Haliliye ilçesinde yapılan Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Selçuk, misafir öğrencilerin taleplerini dinledi.

Selçuk, Suriyeli öğrencilerin seslendirdiği "Türkiyem" şarkısını dinleyerek, bu anı cep telefonuyla da görüntüledi.

"Türkmen Otağı"nı gezdi

Şanlıurfa Türkmenler Birliğince yaptırılan "Türkmen Otağı"nı da gezen Selçuk, daha sonra Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erin, görüşmenin anısına Bakan Selçuk'a, Balıklıgöl Yerleşkesi tablosu hediye etti.

Selçuk'a AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri, Gülendar Açanal, Halil Özşavlı ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiyem şarkısı, suriyeli öğrenciler, şanlıurfa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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