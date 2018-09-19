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Hakkari Valiliği'nden şarbon açıklaması

Hakkari Valiliği, 3 köyde şarbon hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin durdurulduğunu, hastalığa duyarlı bütün hayvan türlerine gerekli aşıların yapıldığını duyurdu.

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Hakkari Valiliğinden şarbon açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıderecik Köyü'nde şarbon vakasına dair kontroller ve Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen numuneler sonucunda hastalık onayı verildiği belirtildi.

"Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Hastalık tespit edilen mihrak ve çevresinin karantina altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanaklı, Aşağıderecik ve Kırıkdağ köylerinde hayvan hareketleri durdurulmuştur. Veteriner hekimlerimizce hastalığa duyarlı bütün hayvan türlerine gerekli aşılamalar eksiksiz olarak yapılmıştır. Vaka öncesinde 200 hayvanın telef olması ile ilgili basına verilen bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgeye giden ekiplerimiz de herhangi bir hayvan ölüsüne rastlamamış olup, şu an bulaşıcı ve bölgeyi ciddi anlamda tehlikeye sokabilecek yaygın bir şarbon vakası bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: şarbon, hakkari valiliği
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