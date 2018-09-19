6 ilde Sivas merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 öğrenci ile 2 jandarma uzman çavuş, 1 jandarma subay ve 1 hava astsubay yakalandı.

Sivas'a götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA