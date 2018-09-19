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Ücretli öğretmen atamasında boş kontenjanlar için yeni başvuru

Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjana başvurular, yarından itibaren 26 Eylül'e kadar alınacak.

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Ücretli öğretmen atamasında boş kontenjanlar için yeni başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjana başvurular, yarından itibaren 26 Eylül'e kadar alınacak.

MEB, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. Yapılan atamalar sonrası 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunlar için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacakların MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaları gerekecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Takvime göre adayların ön başvuruları yarından itibaren 26 Eylül'e kadar alınacak. Sözlü sınavlar 5-14 Ekim'de yapılacak ve 30 Ekim'de sonuçlar ilan edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, atama
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