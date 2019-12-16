Türkiye
Bakan Pakdemirli: Melen'de teknik problem olduğu doğrudur16 Aralık 2019 Pazartesi 21:19 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 21:21
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: Bekir Pakdemirli melen barajı