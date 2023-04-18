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Türkiye
AA 18.04.2023 17:13

Bakan Özer, Togg'u Ordulular ile buluşturdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, makam aracı Togg'u şehir merkezinde vatandaşlarla buluşturdu.

Bakan Özer, Togg'u Ordulular ile buluşturdu

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilen Özer, Perşembe ilçesinde Togg'un direksiyonuna geçerek, araç ile Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önüne geldi.

Araca ilgi gösteren vatandaşlar, Togg'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Özer, burada gazetecilere, vatandaşların yerli ve milli gururu görmeleri için Togg'u Ordu'ya getirdiklerini söyledi.

Bakan Özer, Togg'u Ordulular ile buluşturdu

Türkiye'nin artık çok büyüdüğünü belirten Özer, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece ekonomik olarak, refah seviyesi olarak değil, teknoloji üreten ülke olarak da gerçekten dünyada artık adından bahsedilen ülkeler arasına girmeye namzet bir şekilde çalışmalarına yön veriyor. Özellikle son zamanlardaki araç teknolojilerinde yapılan yatırımlar ve bunlarla ilgili yan sanayilerin gelişmesi Türkiye'nin bu alandaki dünya ile rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adım atmıştır. Bunun devamı inşallah gelecektir."

Bakan Özer, Togg'u Ordulular ile buluşturdu

Özer, diğer taraftan savunma sanayi alanında İHA'lar ve SİHA'lar ile Türkiye'nin artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, dünyaya İHA ve SİHA ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, bunların üreterek, yatırım yaparak, hizmet ederek ve hep birlikte büyüyerek bir Türkiye vizyonu ortaya koyma aşkının ve şevkinin ürünleri olduğunu kaydetti.

Bakan Özer, Togg'u Ordulular ile buluşturdu

Togg'u Ordulular ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özer, "İnşallah Ordu ile nice güzel başarılara, nice güzel kalkınma hamlelerine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Sayın Belediye Başkanı'mıza emanet ediyoruz aracımızı, biz vatandaşlarımızla buluşmak üzere yola revan oluyoruz." dedi.

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Mahmut Özer Ordu TOGG
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