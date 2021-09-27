PreCOP26 toplantısı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı (COP26) hazırlığı kapsamında 30 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek.

Milano Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek toplantının teması, "İklim değişikliğiyle mücadele" olacak. Bu kapsamda sıcaklık artışının 1,5 derece tutulması için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.

Politik kararlılığın sağlanması amaçlanıyor

Toplantının ilk günü "iklim için gençlik" konulu bir çalışmanın oturumu yapılacak. Öğleden sonra bakanlar oturumunda ise müzakere konuları ele alınmaya başlanacak.

Bu başlıklar, Taraflar Konferansı müzakerelerinde ülkelerin en derin görüş ayrılıklarının bulunduğu konulardan oluşuyor.

PreCOP26 ile ülkelerin genel iklim eylemlerinin açıklanmasından ziyade müzakere pozisyonlarının birbirine yakınlaştırılması ve görüş ayrılıklarının mümkün mertebe azaltılarak ortak anlaşma alanlarının bulunması konusunda politik kararlılığın sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olma süreci anlatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olma süreci ve iklim politikalarına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bakanlar oturumu, toplantının son gününde yeniden toplanacak, çalışmalara ilişkin ilk iki günde yapılanlar değerlendirilecek.

Toplantı 2 Ekim'de sona erecek.

COP26 olarak da bilinen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 31 Ekim-12 Kasım 2021 ​​arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak.