AA 05.10.2025 11:10

Bakan Kurum, depremden etkilenen Açıkgöz ailesini ziyaret etti

Hatay'da depremden etkilenen Açıkgöz ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, "Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kurum, depremden etkilenen Açıkgöz ailesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum Hatay ziyareti kapsamında Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki evlerine yeni taşınan Açıkgöz ailesine konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Kurum, şunları kaydetti:

"Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun."

Bakan Kurum, depremden etkilenen Açıkgöz ailesini ziyaret etti

Ev sahibi 74 yaşındaki Ali Açıkgöz ise evlerin iyi olduğunu belirterek, "Evler çok iyi, yapanların da eline, koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

İnşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Sadece Hatay'da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

Hatay Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem
