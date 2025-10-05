Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.10.2025 10:52

Taklit ve hileli ürün listesine 22 gıda daha girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün daha eklendi.

Taklit ve hileli ürün listesine 22 gıda daha girdi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı kıymada kanatlı eti olduğu belirlendi. Pekmez ürünlerinde de şeker ilavesi tespiti yapıldı. Bir bitkisel ürün markasında ise ballı bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi.

ETİKETLER
Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattı
Sıradaki Haber
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
TBMM gündemi yeni haftada yoğun: İşte gündem başlıkları...
11:29
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı
11:31
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı
11:26
TOKİ 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı
11:17
Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor
11:21
Silahla ateş edenlere verilen cezalar artırılacak
Dünyanın en kurak çölü çiçek bahçesine dönüştü
Dünyanın en kurak çölü çiçek bahçesine dönüştü
FOTO FOKUS
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ