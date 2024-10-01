Bakan Kacır: TEKNOFEST'te rekor katılım bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da TRT Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

10. TEKNOFEST'te 1 milyon 600 bin yarışmacı yer alacak. Bu yılın TEKNOFEST'inde ilk kez kuantum teknolojilerine ilişkin yarışmalarımız var. İnsansız hava araçlarına ilişkin yarışmalarımız var. Bu yarışmalarla birlikte milli teknoloji hamlesine katılım sağlanıyor.

"Bu yıl da Bayraktar TB3, ilk halka açık uçuşunu burada gerçekleştirecek. Yine ANKA3 insansız araçlarımızdan bir tanesi, o da halka açık uçuşunu burada TEKNOFEST'te gerçekleştirecek. Bu yıl misafirlerimizden, gelmeden önce mutlaka kayıt yaptırmalarını, online kayıt yaptırmalarını istirham ediyorum. Halihazırda kayıt sayısı 700 bine yaklaştı. Misafirlerimiz lütfen erken saatlerden itibaren gelmeyi tercih etsinler. Bireysel araçları kullanmak yerine, bizim TEKNOFEST ring seferlerimizle gelmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kayıt sayıları önceki TEKNOFEST'lerin üzerinde gidiyor. Görünen o ki hem yarışmacı sayısı açısından hem de katılım açısından yeni rekorlar kıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cuma günü milli teknoloji hamlesinin, tam bağımsız Türkiye’nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah TEKNOFEST Adana’da ağırlayacağız. O coşku Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelişiyle birlikte zirveye çıkmış olacak.

Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'na TEKNOFEST kuşağı taşıyacak. Bu yarışmalara katılan gençlerimizin artık kendi teknoloji girişimlerini kuruyorlar.

Bayraktar ailesi Türkiye'yi İHA'larda dünya birincisi yaptı.

"İsrail soykırım gerçekleştiriyor"

İsrail, adeta canlı yayında çocuk, kadın, yaşlı demeden bir soykırım gerçekleştiriyor. Yaptıkları yetmedi Lübnan'a saldırdılar.

"Teknolojik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın ön koşulu"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını tahkim ediyoruz. 22 yıl öncesinin Türkiye’si savunma sanayiinde yüzde 80 yurt dışına bağımlı bir ülkeydi. Bugünün Türkiye'si çok farklı.

Milli teknoloji hamlesi tam bağımsızlık için en önemli adım. Teknolojik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın ön koşulu. Milli teknoloji hamlesine sımsıkı sarılacağız, geri adım atmayacağız. Endüstriyel ürünlerin siber güvenliğiyle ilgili yeni tedbirler geliştireceğiz.

Türkiye siber güvenlik kümelenmesinde yapılan çalışmaları daha önceliklendireceğiz.

ABD’li yatırımcılar, Türkiye'de yatırıma muazzam bir ilgi duyuyorlar. Önümüzdeki dönemde özellikle yüksek teknoloji yatırımları çok çok hızlanacak. Bunda uluslararası doğrudan yatırımların önemli bir payı olacak.

BYD'den Türkiye'ye dev yatırım

2026'da üretime geçmeyi hedefliyorlar, 150 bin araçlık kapasite olacak. Önümüzde sıkı takvim var. Yeni nesil teknolojiler Türkiye'de olacak. Yüksek katma değerli, yerlilik seviyesi yüksek bir üretim yapacak. Hem ihracatıma hem istihdamımıza katkıları olacak.

Ümit ederim BYD’nin peşinden başka yatırımlar da bu adımları atacaklar. Chery ile yaptığımız görüşmelerde son basamaklardayız.

"37 bin Togg yollarda"

Tesla’nın 30 binli rakamlara erişmesi ancak beşinci altıncı üretim yılında mümkün olmuştu. Şimdi Togg henüz yollara çıkalı 1,5 yıl dahi olmadı, 37 bin aracı Türkiye’nin yollarına çıkarmış oldu. Bu milletimizin sahiplenmesiyle oldu.

Togg yeni bir modeli daha kullanıcılara sunacak. T10F modeli daha sportif, T10X’den biraz daha atik. Batarya menzili 80 km daha uzun.Yeni model 2025 yılında satışa sunulacak. T10F'i 2025 yılında satışa sunacaklar. 2025 Togg'un Avrupa'da yollara çıktığı yıl olsun istiyoruz.

Türkiyede 23 binin üzerinde halka açık şarj bağlantısı, 8 bin 800 halka açık hızlı şarj bağlantısı var. Elektrikli araç başına şarj istasyonları sayısında Avrupa'da lideriz.

Uzay misyonu

Türkiye'nin Milli Uzay Programı hazır. Uzay, Türkiye'nin son yıllarda hızlandığı bir yarış.

Kendi uydusunu yapan 11 ülkeden biriyiz. 600 milyar dolarlık uzay ekonomisinden pay almak istiyoruz.

Kendi uzay aracımızla aya erişmeyi amaçlıyoruz. Uzaya bağımsız erişim önemli amaçlardan biri. Türkiye kendi uzay limanından, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderebilecek bir ülke olacak.