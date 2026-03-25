AA 25.03.2026 15:39

Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorgulayan 2 ilçe tapu müdürü tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının yetkisiz olarak sorgulanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Çorum ve Afyonkarahisar'daki iki ilçe tapu müdürü, gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.

Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorgulayan 2 ilçe tapu müdürü tutuklandı
[Fotograf: AA]

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Bakan Gürlek'in bilgilerini usulsüz sorguladığı belirlenen İlçe Tapu Müdürü V.S., Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. V.S.'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği ancak elde ettiği verileri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Benzer bir gelişme de Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşandı. Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D., Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarına izinsiz eriştiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı
