AA 25.03.2026 12:20

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Bakan Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül E.K'nin Antalya kent merkezinde olduğu tespit edildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Antalya'daki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, Kaş ilçesine götürüldü.

Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle dün tutuklanan tekniker D.A. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Ayşegül isimli kişinin kendisini kandırarak Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamasını istediğini ve kayıtları bu kişiye gönderdiğini beyan etmişti.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinin Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale ilçesinin Tapu Müdürü V.S. de Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz sorgulanmasına ilişkin dün gözaltına alınmıştı.

Sıradaki Haber
Kütahya'da "şap" alarmı: 15 köy karantinada
Arpaz Kulesi zamana direniyor
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
