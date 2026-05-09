Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği bir maça çıktı. RAMS Park'ta düşmeme mücadelesi veren Akdeniz temsilcisini konuk eden "Cimbom" mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Maçın ilk yarısında topu ayağında tutan Galatasaray, pozisyon üretmekte zorlandı. Antalyaspor, 45+2. dakikada Soner Dikmen'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha istekli giren sarı-kırmızılı takım, 56. dakikada Mario Lemina'nın golüyle skora denge getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Dikmen'in 62. dakikada frikikten şık golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2. Golün hemen ardından baskı kuran "Cimbom" Victor Osimhen'in 66. dakikada penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında baskıyı artıran sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 öne geçti. Konuk takımın baskı kurduğu uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin hazırladığı pozisyonda Kaan Ayhan ile bir gol daha bulan "Cimbom" sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.

Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 29 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından küme düşme hattına geriledi.

Kendi rekorunu egale etti

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.

Galatasaray, Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

Gözünü rekora dikecek

Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-22 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 22 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.