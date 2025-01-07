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Türkiye
AA 07.01.2025 23:06

Bakan Göktaş "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi.

Bakan Göktaş "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi

Bakan Göktaş, Ankara'daki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda, devlet himayesindeki 7-9 yaşlarındaki 40 çocukla bir araya geldi.

Göktaş, Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaran filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen İsmail Fidan ve çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini seyretti.

Filminin sona ermesiyle, film karakterlerinin maskotları salona girerek çocuklarla oynadı. Bakan Göktaş da çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi

"Hayatla ilgili çok önemli dersler var"

Sinema salonunun çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, "Öncelikle Rafadan Tayfa ekibine çok teşekkür ederim. Yapımcımız İsmail Fidan'a, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz'a, tüm TRT ailesine. Rafadan Tayfa yıllardır çocuklarımızın hayranlıkla izlediği ve aslında hayatla ilgili çok önemli dersler öğrendiği bir film." dedi.

Animasyon filminin önemli mesajlar içerdiğini söyleyen Göktaş, filmde, hayatta pek çok zorlukla karşılaşılabileceğinin ancak buna rağmen hiçbir zaman umudun yitirilmemesi gerektiğinin anlatıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla farklı etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini sinemada izlemenin çocuklara heyecan kattığını söyledi.

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Mahinur Özdemir Göktaş TRT Ankara
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