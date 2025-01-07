Mersin'de zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybetti

Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf ve Hazal Duho, Ömer Elyusuf, Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho zehirlenme şüphesiyle Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede hayatını kaybetti.

Tedavileri Mersin'de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.