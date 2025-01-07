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Türkiye
AA 07.01.2025 17:14

Yüksekten düşerek öldüğü sanılan genç kızın başına kaya parçası düşmüş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçen yıl Kelebekler Vadisi'nde yüksekten düşerek öldüğü belirtilen genç kızın, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yüksekten düşerek öldüğü sanılan genç kızın başına kaya parçası düşmüş

Kelebekler Vadisi'nde 4 Ağustos 2024'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Gülsimay Yılmaz'ın (22) ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanması istenen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, genç kızın Kelebekler Vadisi kanyonunda gezdiği esnada araziden kopan bir kaya parçasının başına gelmesi sonucu sevk edildiği hastanede öldüğü belirtildi.

Gülsimay Yılmaz'ın ablası Serenay Ekrem, yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Kardeşinin ölümüyle ilgili otopsi raporunun yaklaşık 5 ay sonra çıktığını belirten Ekrem, Kelebekler Vadisi'ne girişte ziyaretçilerden ücret alınmasına rağmen yaşanabilecek kazalarla ilgili tedbir alınmadığını ileri sürdü.

Ekrem, kardeşinin ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılması için yasal süreç başlatacaklarını ifade etti.

Faralya Mahallesi'ndeki karadan ulaşımı bulunmayan Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Gülsimay Yılmaz'ı yerde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

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