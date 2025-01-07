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Türkiye
AA 07.01.2025 17:11

Ankara'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ankara'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Okuldan çıkan 13 yaşıdaki Hayrettin G. boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin G, buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.

Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

Ankara'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

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