Bakan Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA