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Bakan Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefonda görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: telefon, görüşme, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Kongo
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