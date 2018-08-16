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SMS ile terör propagandasına tahkikat başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) terör örgütü propagandası içeren SMS'i çok sayıda aboneye gönderen failler hakkında adli tahkikat başlattı.

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SMS ile terör propagandasına tahkikat başlatıldı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren SMS gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplu SMS gönderimi ihtiyaçları için hizmet satın alınan sistemlere yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS göndererek gerçekleştirilen yasa dışı eylem durdurulmuş olup, failleri hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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