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Çanakkale'de feribot karaya oturdu

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan feribot makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

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Çanakkalede feribot karaya oturdu

Çanakkale Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş.'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.

İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderilerek çekim işlemi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kabatepe, gökçeada, feribot, çanakkale
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