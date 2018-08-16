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PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

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PKKya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılacağı değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu kişinin, yasa dışı yollarla sınır hattından terör örgütü PKK'ya katılmasına yardım edecekleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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