Zırhlı Birlikler'de yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda, 1998/3 tertip bin 943 er ve erbaş, 2018 yılı 3. dönem 131 uzman erbaş ile 372. dönem 112 yedek subay için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarbay Vahdettin Taşdelen'in tümen sancağını tanıtmasının ardından ant içme törenine geçildi.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen birliklerin de katıldığı törende askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu, ardından birliğe ilk katılan tankçı er Ahmet Furkan Akyurt, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vatani görevini aynı birlikte yapan dede ve babalara hediye

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin, başarılı erlere ve birliğe ilk katılan askerlere hediye ve başarı belgeleri ile tankçı askerlerin, daha önce vatani görevini aynı eğitim birliğinde yapan dede ve babalarına katılım belgesi ile hediye verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan en genç askerlere sonuna kadar güvendiklerini belirten Albay Pekin, "Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılan askerlerim, bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Ankara Kulübü Seğmenler ekibi gösteri yaptı.

Yemin törenini coşkuyla izleyen ailelerin tören sonunda çocuklarıyla buluşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: AA