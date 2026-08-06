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Türkiye
AA 06.08.2026 10:51

Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada

Bahçelievler'de kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir binada da yıkım çalışması başlatıldı. Binanın çökme anı ise kameraya yansıdı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün kendiliğinden çöken 4 katlı binanın yanında bulunan ve çökme sırasında hasar gören, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına devam ediliyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede polis ve zabıta ekipleri hazır bekletiliyor.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

İş makineleriyle yıkım yapılırken enkaza su püskürtülerek toz oluşumu azaltılıyor.

Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada

Çalışmaların olduğu alana çıkan sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı.

Öte yandan binanın çökme anı kameraya yansıdı.

4 katlı bina çöktü

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, 1988'de yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın önceki gün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince boşaltılan 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde çökmüştü.

Enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapılmış ve çökme anında yan tarafında bulunan boş bina da hasar görmüştü.

Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan bu binanın yıkımına gece saatlerinde başlanmış, çevredeki bazı binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

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Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada
Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada
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