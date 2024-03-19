Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.03.2024 14:07

Bağcılar'da makas atan sürücüye 27 bin 235 lira para cezası

İstanbul Bağcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi.

Bağcılar'da makas atan sürücüye 27 bin 235 lira para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek", "öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek", "emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak", "sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak" maddelerinden 27 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü B.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Makas atarak 5 kişinin ölümüne neden oldu, 22,5 yıla kadar hapsi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Mahzen-14 operasyonları: 50 gözaltı
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:58
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı
13:52
Otomobilin sis farında uyuşturucu bulundu
13:52
Makas atarak 5 kişinin ölümüne neden oldu, 22,5 yıla kadar hapsi istendi
13:34
Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kayseri'de yanan 14 hektar ormanlık alan atılan tohumlarla yeniden yeşeriyor
Kayseri'de yanan 14 hektar ormanlık alan atılan tohumlarla yeniden yeşeriyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ