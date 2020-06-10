Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kapalı yüzme havuzu, COVID-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta geçici olarak kapatıldı.

Öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan havuzlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılacak. 15 Haziran'da faaliyete geçecek olan Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe mahallelerindeki 8 kapalı yüzme havuzunda üst düzey temizlik ve güvenlik önlemleri alındı.

Normalleşme süreci tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler uygulanacak. Buna göre yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve sosyal alanlar dezenfekte edildi. Klorlanan havuzlar temizleme robotlarıyla da steril hale getirildi. Can simidi, sosis ve yüzme tahtası gibi spor aletleri de temizlendi. Havuz suyunun kullanıma uygun olup olmadığı gün içinde üç kez kontrol ediliyor.

Kapasite yarı yarıya düşürüldü

Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanacak. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil kullanım alanı 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı.

Kullanıcılara, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapma kuralı konuldu. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenecek. COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan yüzme havuzlarında tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde havuzlarda yüzme faaliyetlerini başlattıklarını anlatan Çağırıcı, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve nezih bir ortamda spor yapmaları için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Çağırıcı, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlardan kurallara uymaları çağrısında bulundu.