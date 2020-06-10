Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında örgüt bağlantısı araştırılıyor
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili soruşturmada örgüt bağlantısı araştırılıyor. Ele geçirilen dijital materyal incelemeye alındı.
Hrant Dink Vakfı'na 27 ve 30 Mayıs'ta elektronik posta yoluyla tehdit mesajları gönderildi.
Vakıf yetkililerinin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma derinleştiriliyor.
Yakalanıp tutuklanan 2 zanlıya ait dijital materyal incelemeye alındı.
Şüphelilerin örgüt bağlantısının olup olmadığı yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.
Etiketler: Hrant dink vakfıSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:19
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